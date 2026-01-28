Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğindeki görüşmesi tamamlandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi ikametgahındaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Üçlü görüşmenin ardından, liderler basına açıklama yapmadı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yazılı açıklamada güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve özlü müzakerelere başlamaya yönelik çabaların devam edeceği belirtildi.