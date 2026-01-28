Girne-Lefkoşa ana yolunda, dün gece meydana gelen trafik kazasına yol açan alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 140 miligram alkollü olan Julide Solyalı (K-35), yönetimindeki JT 999 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, sol şerit içerisinde aynı yönde seyreden Şevki Güvercin (E-44) yönetimindeki JS 149 plakalı araca, ardından da Murat İpek (E-48) yönetimindeki AA 008 F plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle JT 999 plakalı araç yoldan çıkarak akasya ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan JT 999 plakalı araç sürücüsü Julide Solyalı tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.