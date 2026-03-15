Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ülkenin geleceğine ilişkin kapsamlı siyasal program hazırlamak üzere düzenlediği “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz Çalıştayı" dün başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ülkenin geleceğine ilişkin düzenlenen ilk çalıştayda, ekonomiden kamu yönetimine, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma ve sosyal politikalardan kurumsal yapıya kadar 16 temel ve onlarca alt başlıkla ilgili bir araya gelen uzman, siyasetçi, akademisyen, sivil toplum temsilcisinin çalışmaları son aşamaya geldi.

Buna göre, çalıştayın ilk gününde dün “gençlik, spor ve eğitim” konu başlıklar ele alındı. Komite masalarının konu başlıklarını tartışması, yeni fikirler, politikalar üretmesinin ardından sunumlar ve soru cevap kısmıyla ilk gün tamamlandı.

Kapsamlı bir siyasal program hazırlığı için yola çıktığını duyuran CTP, çalıştayın yalnızca toplantı değil ülkenin geleceğini birlikte kurmak için başlatılan bir süreç olduğunu belirtti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kıbrıslı Türklerin ayağa kalkmasının ve memleketi kurtarmasının zamanıdır. Bunun için çalışıyoruz, bu ülkenin geleceğini beraber inşa edeceğiz.” dedi.

-İncirli: “Değişimi, ortak akıl ve ortak sorumlulukla getireceğiz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çalıştayın ilk gününde dün yaptığı açıklamada ülkede güçlü bir değişim arzusunun oluştuğunu belirterek, bu değişimin ortak akıl ve ortak sorumlulukla gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Değişimi, ortak akıl ve sorumlulukla getireceğiz.” diyen İncirli, ekonomik ve toplumsal sorunların, hayat pahalılığı, gençlerin gelecek kaygısı ve üreticilerin yaşadığı zorlukların toplumda ciddi endişe yarattığını söyledi.

Kıbrıslı Türk toplumunun mevcut “yozlaşmış düzenden” memnun olmadığını, ülkenin geleceğini yeniden kurmak için birlikte çalışmak gerektiğini kaydeden İncirli, “Kıbrıslı Türklerin ayağa kalkmasının ve memleketi kurtarmasının zamanıdır. Bunun için çalışıyoruz, bu ülkenin geleceğini beraber inşa edeceğiz.” dedi.

-“Ülkenin geleceğini birlikte kuracağız”

CTP’nin hazırladığı çalıştayın yalnızca bir toplantı olmadığını, ülkenin geleceğini birlikte kurmak için başlatılan bir süreç olduğunu belirten İncirli, akademisyenler, uzmanlar ve toplumun farklı kesimleriyle kurulan iletişimin devam edeceğini söyledi.

İncirli, “Bu ülkeyi sizlerle birlikte yöneteceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz ve gerçekçi projeleri birlikte hayata geçireceğiz.” diyerek ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla ülkenin yeniden ayağa kaldırılacağına inanç belirtti.

İncirli, şunları da kaydetti:

“Gençlerin eğitim sorunu, gelecek sorunu yaşamayacağı, insanların sağlık hizmeti alabileceği, güvenli bir ülke, üreticinin üretmeye devam edeceği, ekonominin gelişeceği, büyüyeceği ve geleceğini birlikte kurulacağımız bir ülke için yola çıktık. Bu değişimi bugün başlattık. Yarın için çalışıyoruz.”

-Kişi: “CTP seçim hazırlığında değil, iktidar yolunda hükümet programı yazıyor”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bütün komitelerin aralıksız şekilde çalıştığını belirterek, toplumun her kesimiyle temas ve istişare içerisinde olduklarını ifade etti.

Halkın derin bir kaygı ve umutsuzluk hissettiğini söyleyen Kişi, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Kişi, CTP’nin seçim hazırlığında olmadığını, hükümet programı yazdıklarını kaydederek, çalıştayın atılan en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti

Kişi, “CTP iktidara gelecek ve iktidara hazır olmak için çalışmalarımıza şimdiden başladık. İktidar yolunda hükümet programını bugün sizlerle beraber yazıyoruz.” dedi.

Çalıştaylarla beraber ortaya konacak raporların önemine de işaret eden Kişi, raporlarla beraber kapsamlı, yenilikçi, halkın taleplerini karşılayan yeni politikalar üreteceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan bugün devam edecek program kapsamında bu sefer enerji, çevre ve turizm komiteleri temel metin ve önerileri somutlaştırmak için bir araya gelecek. Geriye kalan başlıklar ise önümüzdeki haftalarda ele alınacak.

CTP'nin açıklamasına göre, yeni dönem vizyonunu toplumun tüm kesimleri ile birlikte ve paydaşların katılımı ile şekillendirmeyi hedefleyen CTP, bu süreçte yalnızca bir seçim programı açıklamak yerine, uzmanların, sivil toplumun ve yurttaşların katkısıyla hazırlanacak bir “yeni dönem yol haritası” ortaya koymayı amaçlıyor.