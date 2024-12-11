Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliği yaptığı geleneksel yıl sonu resepsiyonuna katıldı.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'deki resepsiyona eşi Sibel Tatar'la birlikte katılan Tatar, Stewart tarafından kapıda karşılandı. Rum Lider Nikos Hristodulidis’in resepsiyona katılmasının ardından BM Barış Gücü Misyon Şefi Stewart, Tatar ve Hristodulidis kısa süre ayakta sohbet etti.

Resepsiyona, Kıbrıs'ın her iki kesiminden sivil ve askeri protokolün yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, dini liderler, misyon şefleri, ataşeler, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve diğer davetliler katıldı. Girişte İnsan Hakları Günü dolayısıyla katılımcılara yaka rozeti verildi.

Stewart

Resepsiyonda davetlilere hitaben konuşma yapan BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart her iki lideri gecede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2024 yılı içindeki sınamalara rağmen Kıbrıs konusunda halen bir çözüm ışığı yönündeki inancı olduğunu dile getirdi.

Kısa bir süre önce iki liderin New York’ta bir araya geldikleri gayrı resmi toplantıda yeni geçiş kapıları açılması konusunda fikir birliğine vardıklarını hatırlatan Stewart, bunun halkların yararına olacağını ve çözüm yolunda pozitif etki yaratacağını söyledi.

2024 yılında BM’nin Kıbrıs’taki 60’ıncı yılının dolduğuna da dikkat çeken Kanadalı diplomat, Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne 1964’ten bu yana katkıda bulunan BM’ye üye tüm ülkelere teşekkür etti.

Stewart, konuşmasında, toplumlararası yakınlaşma çabaları adına iki toplumlu komitelerin yaptığı çalışmalara da değindi. Stewart, ayrıca liderlerin özel temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou’ya sürece verdikleri yoğun çalışma desteği ve katkılarından dolayı teşekkür etmek istediğini belirtti. Stewart ayrıca Avrupa Birliği’ne (AB) Kıbrıs çapındaki projelere yaptığı katkı ve destekten ötürü teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Stewart’ın konuşmasının ardından Stewart, Tatar ve Hristodulidis birlikte el ele basına poz verdi.