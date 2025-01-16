Libya, Gazze'de üzerinde mutabakata varılan ateşkes metnine herkesin uyması ve acilen insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık, bu anlaşmanın, uluslararası sözleşme ve kararların açıkça ihlal edilmesiyle bir yıldan fazla süredir devam eden ve binlerce çocuk ve kadının şehit edilmesiyle sonuçlanan haksız bir saldırının kardeş Filistin halkının çektiği acılara son vermesini ummaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de üzerinde mutabakata varılan metne herkesin uyması gerektiği kaydedilen açıklamada acilen insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın ateşkese giden müzakere sürecine öncülük eden Katar, Mısır ve ABD'ye çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.