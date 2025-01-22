Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında yeni sınır kapılarının açılması konusuyla alakalı olarak geçen pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili haberler bugünkü Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Lurucina (Akıncılar) Aracılığıyla Çıkış Yolu- Rum Kesimi Aynı Bölgede Başka Bir Geçiş Noktası İçin Tatar’ın Önerisine Karşı Öneri Hazırlıyor” başlıklı haberinde sınır kapılarının açılmasıyla ilgili tartışmanın devamının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in teklifine ne kadar hızlı yanıt vereceğine bağlı olduğunu ileri sürdü.

Gazete, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesi esnasında arzu ettiği şeyin karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşma olduğunu, bir diğer ifadeyle iki liderin adadaki her iki tarafın da fayda sağlayacağı şekilde bir sınır kapısı/geçiş noktasının açılması konusunda mutabık kalmaları olduğuna işaret etti.

Rum hükümetinden “çevrelerin” dün belirttiği üzere Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bir anlaşmaya varılabilmesi için masaya 4+4 şeklindeki önerisini koyduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in önerisinin sınır kapıları/geçiş noktaları açılması ve iki taraf arasındaki diyaloğu geçmişte de meşgul eden diğer başlıklarla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in sunduğu önerinin geçiş noktalarının açılmasını da kapsayan bir paket olduğunu ve “Mia Milia’nın” (Haspolat) açılmasının ötesinde bir anlaşma olması gerektiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın “Lurucina” (Akıncılar) önerisini, verdiği sözlere rağmen hiçbir şey yapmadığı konusunda kendisini suçlayan Akıncılar köyündeki bazı sesleri memnun etmek için yaptığını iddia eden gazete, önerinin kabul edilme olanağına sahip olmadığını çünkü yalnızca Kıbrıs Türk tarafına hizmet ettiğini öne sürdü.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu önerinin gündeme bazı sorular getirdiğini ve “Athienu-Piroi” (Kiracıköy-Gaziler) konusundaki yaklaşımıyla da çeliştiğini iddia etti.

Gazete bölgede başka bir nokta daha bulunduğunu, Rum kesiminin bunu incelediğini ve bunun bir çıkış yolu sunabileceğini de ifade etti.

“Lurucina’dan” (Akıncılar) Güney Kıbrıs istikametine olan yolun güzergahıyla ilgili bir anlaşmanın Haspolat’la ilgili bir anlaşmaya varılabilmesi için de bir temel oluşturabileceğini kaydeden gazete, Rum kesiminin var olan çıkmaza rağmen en nihayetinde bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduğunu savundu.

Gazete, Rum kesiminin Tatar’ın yaklaşımında önceki dönemde kamuoyunda yaptığı açıklamalara göre bazı iyileşme noktaları tespit ettiğini de öne sürdü.

-Letimbiotis

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in ortaya koyduğu paket konusunda bazı açıklamalarda bulundu.

Letimbiotis açıklamasında sunulan tüm önerilerin mütekabiliyet unsuruna sahip olması gerektiğini, bunun ise olumlu ve esaslı bir gelişme yaşanması açısından tam anlamıyla anlaşılır bir şey olduğunu savundu.

Geçiş noktalarıyla alakalı dört noktanın da dört geçiş noktası olarak kabul görmesi gerektiğini çünkü bu şekilde mütekabiliyet unsurunun sağlandığını öne süren Letimbiotis, gerek Pile uzlaşısının hayata geçirilmesi, gerek de gençlik teknik komitesiyle ilgili geriye kalan diğer dört noktanın her birinin de mütekabiliyet unsurunu sağladığını savundu.

Letimbiotis, Rum kesiminin görüşmede ortaya koyduğu yapıcı tutumla beklediği şeyin, yapacağı değerlendirmenin ardından Kıbrıs Türk tarafının bir sonraki görüşmeye sunulan önerilerle ilgili elle tutulur görüşlerle gelmesi olduğunu belirtti.

Letimbiotis ortaya konacak bu görüşlerin de aynı yapıcı tutumla değerlendirileceğini savundu.

Bu gruplandırmanın parametresinin esas olarak geçiş noktalarıyla alakalı dört noktaya atıfta bulunduğunu ifade eden Letimbiotis, geçiş noktalarının aslında bir geçiş noktası ve üç geçitle mi alakalı olduğunun kendisine sorulması üzerine ise bu 4 noktayla ilgili pratik düzenlemelerin ikinci görüşmede ele alınacak meseleler olduğunu söyledi.

-AKEL’in açıklaması ve Letimbiotis’in yanıtı

Gazete haberinin devamında ise AKEL’in Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmenin 24 saat sonrasında Hristodulidis’in ortaya koyduğu öneri paketi konusunda eleştirilerde bulunmak için yeni bir açıklama yaptığını yazdı.

Konuyla ilgili açıklamasında, Hristodulidis’in pazartesi günü görüşmede ortaya koyduğu 8 noktanın "ya hep ya hiç" şeklinde bir paket olduğunu söyleyen AKEL, hükümet yetkililerinin ise salı günü yaptıkları açıklamada bunun böyle bir şey değil, 4 sınır kapısı ve/veya iki sınır kapısıyla ilgili bir paket olduğunu söylediklerini kaydetti. AKEL var olan çelişkilerin özensizlik ve ihtiyatsızlığı gösterdiğini belirtti.

Açıklamasında, Hristodulidis tarafından önerilen 8 noktanın doğru olduğunu düşündüğünü ancak "ya hep ya hiç" taktiğinin görüşmeyi zora soktuğunu ve muhtemelen de Rum kesimini telafisi mümkün olmayan şekilde zor durumda bıraktığını savunan AKEL, Hristodulidis’ten kapsamlı bir bilgilendirme beklediklerini yineledi.

Gazeteye göre, AKEL’in ardından açıklamada bulunan Letimbiotis ise içinden geçilen dönemin siyasi açısından istismar edilmesi yanı sıra partilerin hedeflerinin tatmin edilmesi için gerçek olayların çarpıtılmasına uygun olmadığını dile getirdi.

İçinden geçilen anların ciddiyetinin herkesin sorumluluk almasını gerektirdiğini kaydeden Letimbiotis, iç cephedeki anlaşmazlıkların ve kendi aralarındaki müzakerenin hiçbir şey sağlamadığı gibi Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in çabalarına da zarar verdiğini savundu.

Gazeteye göre AKEL, letimbiotis'in ardından yeni bir açıklama yaparak, sözcüye, sadece ortaya koydukları basit soruya yanıt verme çağrısında bulundu.

AKEL açıklamasında “Sayın Hristodulidis’in dün söylediği şey, yani önerileriyle ilgili sekiz noktanın ya hep ya da hiç şeklinde bir paket olduğu geçerli mi? Evet mi hayır mı?” sorularını ortaya koydu.

Politis gazetesi ise “Hala Daha Umut Var” başlıklı haberinde, sınır kapılarıyla ilgili tartışmaların mütekabiliyet esasında olumlu bir sonuca sahip olmasının ihtimal dahilinde olduğunu söylediklerini yazdı.

Haber, Alithia’da “Geri Adım Atma: Yarısı veya Hiçbiri” başlığıyla yer aldı.