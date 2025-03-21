Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta bir kreşte başlayan kızamık salgınının genişlediği, 8 çocuk ve bir bakıcının  tedavi altına alındığı bildirildi.

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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta kreş ve anaokulu hizmeti veren bir okulda başlayan kızamık salgının yayıldığını yazdılar.

Gazete, aynı okuldan 8 çocuk ile bir bakıcı-öğretmenin kızamık teşhisiyle tedavi gördüklerini  belirtirken, 13, 14, 16 ve 17 aylık bebeklerin hastanede tedavilerinin sürdüğünü, diğer vakaların ise evlerinde karantinada olduklarını aktardı.

Kaynak: RSS