Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta bir kreşte başlayan kızamık salgınının genişlediği, 8 çocuk ve bir bakıcının tedavi altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta kreş ve anaokulu hizmeti veren bir okulda başlayan kızamık salgının yayıldığını yazdılar.

Gazete, aynı okuldan 8 çocuk ile bir bakıcı-öğretmenin kızamık teşhisiyle tedavi gördüklerini belirtirken, 13, 14, 16 ve 17 aylık bebeklerin hastanede tedavilerinin sürdüğünü, diğer vakaların ise evlerinde karantinada olduklarını aktardı.