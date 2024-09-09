Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran Kıbrıs Rum sayısının son derece az olduğunu savundu.

Alithia gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in gazetecileri haftalık bilgilendirirken, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik soruları da yanıtladığını yazdı.

Habere göre Letimbitois, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran Kıbrıs Rum sayısının son derece az olduğunu ayrıca incelenen ve onaylanan başvuruların ise daha da az olduğunu iddia etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından bir başvuru sahibinin Kuzey’deki taşınmaz malı için tazmin edilmesi ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin izlediği bu davaların "kapanması tehlikesinin" bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Letimbiotis, Avrupa Konseyi’ndeki konunun, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenli ve sürekli olarak temas halinde olduğu, aynı zamanda gerekli faaliyetleri üstlendiği bir konu olduğunu belirtti.

Böyle bir tehlikenin bulunduğuna inanmadığını belirten Letimbiotis, bunun ancak iletişim kurmak ve çabalarını daha da yoğunlaştırmak istedikleri bir gayret olduğunu ifade etti.

Letimbiotis “Avrupa Konseyi’nin kararlarının-ki son olarak Maraş kararlarında da gördük-doğru mesajlar gönderen kararlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Letimbiotis, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğine yönelik olarak hükümetin sahip olduğu bilgilerin ve basında çıkanların, Komisyon’a başvuran Kıbrıslı Rum sayısının son derece az olduğunu gösterdiğini, ayrıca onaylanan ve incelenen konu başvuru sayısının daha da az olduğunu savundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 17-19 Eylül tarihinde toplanacağını ifade eden Letimbiotis, toplantı çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Kıbrıs Rum mallarıyla ilişkili kararlarının Türkiye tarafından uygulanması konusunun da ele alınacağını ifade etti.