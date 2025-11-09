(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Sami Doğan'a ait galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Eren Akdemir ve Mehmet Garip Kanat isimli zanlılar da tutuklandı. Zanlılar Eren Akdemir ve Mehmet Garip Kanat mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğcan Kırgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen 'kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma, kasti hasar' meselesiyle bağlantılı tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu’nun 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde Eren Akdemir'in olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Kanat’ın da suçla bağlantısı olduğuna dair tespit yapılarak, aynı gün tutuklandığını aktardı.

Polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı Akdemir'in kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokaktaki adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı Akdemir'in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, olayın infiale neden olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak polise sorular yöneltti. Polis, Boşnak’ın sorusu üzerine zanlı Eren Akdemir'in ifadesinde bu işi organize eden şahıslar tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle silahı temin ettiğini söylediğini aktardı. Boşnak, zanlı Kanat’ın meseleyle bağlantısının ne olduğunu sordu. Polis, zanlı Akdemir'in cep telefonunda yapılan incelemede zanlı Kanat ile Whatsapp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı Kanat'ın da kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

Savcı Boşnak, son dönemlerde bu tür olaylarda artış olduğunu, toplumda infiale ve tedirginliğe yol açtığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Akdemir ise “Ailemle ciddi bir şekilde tehdit edildim, ailemin bana fotoğrafı atıldı ve o şekilde tehdit edildim. Taksici arkadaş Kanat'ın suçu yok, sadece ona soru sordum. Bu işi organize edenleri polise söyledim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.