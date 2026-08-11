Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarından başlayarak 16 Ağustos tarihlerine kadar bazı yollarda asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından açıklanan asfaltlama yapılacak yollar ve tarihleri şöyle: "Yarın ve perşembe saat 16.00 sonrası Muzaffer Paşa Meydanı ve 2'nci Selim Caddesi, 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma 16.00 sonrası Abdi İpekçi Caddesi, 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar sabah 08.00’den itibaren Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi"

Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.