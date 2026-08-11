Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanında teknolojik cihaz ve altyapı yatırımlarının toplam değerinin 20 milyon euroyu aştığını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in himayesinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”nda sağlık alanındaki yatırımlar, devam eden projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Dinçyürek, sağlıkta güçlü altyapı, ileri teknoloji ve ada geneline yayılan bir hizmet sunduklarını kaydederek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir, hizmetlerin erişilebilir ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

-Mevcut hastanelerde kapasite artışı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde bakım, yenileme ve kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Yenidoğan Yoğun Bakım, Kalp ve Damar Cerrahisi ile Kardiyoloji servislerinin kazandırıldığını söyledi.

Dinçyürek, anjiyo odası ve göz ameliyathanesinin de hizmete girdiğini, Gazimağusa’daki aylık anjiyo sayısının Lefkoşa’daki anjiyo sayısına yaklaştığını ve dolayısıyla kamuda yapılan anjiyo miktarının iki katına çıktığını ifade etti.

Ruh sağlığı alanında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki 16 yataklı AMATEM’in yenilenerek hizmete açıldığını hatırlatan Dinçyürek, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi’nin kapasitesinin artırıldığını ve Gazimağusa Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmete girdiğini kaydetti.

- “Yeni Girne Hastanesi tamamlandı; Güzelyurt ve Karpaz hastanelerinde çalışmalar sürüyor”

Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlandığını, Güzelyurt ve Karpaz hastanelerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yanı sıra; kan merkezi, diyaliz servisi ve Talasemi Merkezi yatırımlarının planlandığını da belirten Dinçyürek, Maraş, Değirmenlik ve Lapta sağlık merkezlerinin tamamlandığını, Dikmen Sağlık Merkezi’nin ise yapımının sürdüğünü ifade etti.

Yeniden inşa edilen Devlet Laboratuvarı’nın TÜRKAK akreditasyonuna sahip olmasının hedeflendiğini kaydeden Dinçyürek, böylece analizlerin uluslararası geçerliliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

- “16 yeni ambulans sisteme dahil edildi”

20 milyon euroyu aşan teknolojik yatırımla robotik cerrahi, PET-CT, MR, tomografi, mamografi ve 3D ultrason gibi ileri teknoloji cihazların bir bölümünün sağlık sistemine kazandırıldığını, bir bölümünün ise ihale aşamasında olduğunu dile getiren Dinçyürek, 16 yeni ambulansın sisteme dahil edildiğini, 2 ambulans için de ihale sürecinin sürdüğünü söyledi.

Dinçyürek, daha önce yurt dışında yapılan bazı ileri tedavilerin KKTC’de uygulanmaya başlandığını belirterek, ağrı pili, baklofen pompası, Parkinson hastalarında beyin pili ve dirençli epilepsi hastalarında epilepsi pili operasyonlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

- “Yeni dönemde tam gün sağlık, genel sağlık sigortası, radyoterapi ve yapay zeka destekli teşhis hedefleniyor”

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hekim Randevu Sistemi, e-sevk, aşı ve ilaç takip sistemleri dahil e-sağlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Dinçyürek, bütün e-sağlık modüllerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade eden Dinçyürek, kanser taramaları, çocukluk çağı aşıları, ağız ve diş sağlığı, görme, obezite ve tüberküloz taramalarının sürdüğünü; iki yıldır HPV aşılarının ulusal aşı programı dahilinde uygulandığını belirtti.

Dinçyürek, yeni dönemin öncelikleri arasında; sağlıkta tam gün uygulaması ve genel sağlık sigortasının bulunduğunu açıkladı.

Yeni 112 Komuta Merkezi, Gönyeli ve Vadili sağlık merkezleri, 112 istasyonlarının artırılması ve en az üç şehirde ağız ve diş sağlığı hastanesi açılmasını da hedefler arasında sıralayan Dinçyürek, yeni bir Sağlık Bakanlığı binasının da planlandığını belirtti.

Dinçyürek, radyoterapi cihazlarının sisteme kazandırılması ve yapay zeka destekli teşhis yöntemlerinin kullanılmasının da yeni dönem hedefleri arasında olduğunu söyledi.