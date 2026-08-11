Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada yaklaşık 9 gram uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu’nda B.G.’nin (E-24) evinde yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. B.G. ise tutuklandı.

-Alsancak’ta kasti hasar ve darp

Alsancak’ta dün saat 13.15 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden ancak alkollü olduğu anlaşılan A.A.(K-56), aracını kendi yerine park ettiği gerekçesiyle N.D.’nin (K 44) evinin giriş kapısına vurup zarara uğrattıktan sonra boya kovasını söz konusu şahsın ayağına atıp darp ve küfür etti. Yürütülen soruşturma kapsamında A.A. tutuklandı.