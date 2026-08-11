Arapköy Deposu İletim Hattı’nda dün meydana gelen hasar nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve tesislere yaklaşık 7 gün su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yapımı devam eden Girne–Değirmenlik Dağ Yolu çalışmaları sırasında, Karayolları yüklenicisinin gerçekleştirdiği kontrolsüz kazı sonucu Arapköy Deposu İletim Hattı’ndaki boru ile fiber haberleşme hattı zarar gördü.

Açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında işletmeye alınan hatta meydana gelen hasarın giderilmesi için gerekli malzemelerin temini ve ardından yapılacak onarım çalışmalarının 7 gün içerisinde tamamlanarak hattın yeniden işletmeye alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İletim hattının, Teknecik Enerji Santrali’nin soğutma suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra bölgedeki askeri tesisler ile Arapköy, Beşparmak ve Çatalköy yerleşimlerinin bir kısmına, ayrıca Cratos, Acapulco ve Elexus turistik tesislerine su sağladığı belirtildi.

Bu süre boyunca söz konusu bölge ve tesislere hat üzerinden su iletimi yapılamayacağı, yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından su sağlanması için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Vatandaşlardan, hat yeniden devreye alınana kadar suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları istenen açıklamada, gelişmeler konusunda vatandaşlar ile ilgili belediyelerin basın ve resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği de kaydedildi.