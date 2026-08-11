Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TRT Radyo Haber kanalının KKTC’de yayın hayatına başlamasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yazılı açıklamasında “TRT, uzun yıllardır yalnızca Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türk halkının da sesi, kulağı ve dünyaya açılan önemli iletişim kanallarından biri olmuştur.” diyen Arıklı, TRT’nin sağladığı destekle FM vericilerinin güçlendirilmesinin de iletişim altyapısına yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Arıklı,“Yayınların daha geniş bir alana, daha net ve kesintisiz şekilde ulaşması; bilgiye erişim hakkının güçlenmesi ve kamu yayıncılığının etkinliğinin artması anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Arıklı açıklamasına şöyle devam etti:

“TRT ile Kıbrıs Türkü arasında kurulan gönül bağı, ortak tarihimizin ve milli birlikteliğimizin önemli bir parçasıdır. TRT Radyo Haber’in KKTC’de dinleyicileriyle buluşması, bu köklü bağa yeni bir halka eklerken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iletişim ve haberleşme köprüsünü de daha da güçlendirecektir.

Bu yeni yayın döneminin aynı zamanda KKTC’nin sesinin, gündeminin, kültürünün ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.

TRT Radyo Haber’in KKTC’de yayın hayatına başlamasında emeği geçen başta TRT yönetimi olmak üzere tüm çalışanları kutluyor; yayınların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.”