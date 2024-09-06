LTB’den yapılan açıklamada, “Yeni Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü Metehan Çemberi’nde yapılacak çalışmalar gerçekleşecektir. Bu bölümde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır” denildi.

Metehan Sınır Kapısı’na ulaşımın, yolun karşı şeridinden bir gidiş, bir geliş şeklinde olacağı da bildirildi.

Çalışmalar boyunca bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında da bulunuldu.