Söz konu cansız erkek şahsın Lefkoşa’da sakin 35 yaşındaki James Gathu Gitau olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da Ecvet Yusuf Caddesi’nde, bugün, saat 08.00 sıralarında, yapımı devam eden bir binanın bahçesi içerisinde cansız bir erkek bedeni bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre yapılan ileri soruşturmada, bahse konu cansız erkek şahsın Lefkoşa’da sakin James Gathu Gitau (E-35) olduğu tespit edildi.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.