24 ayar külçe altının gram fiyatı 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı 43,9590 lira olurken, avronun satış fiyatı 51,8800 lira oldu.

Geçen hafta 59,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 artarak 59,1420 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 0,84 değer kazanarak 57,1050 liradan alıcı buldu.