Girne’de 2018 yılında meydana gelen “kanunsuz ateşli silah tasarruf ve taşıma” meselesi kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, 2017 yılında kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile boş şarjörü başka bir şahsa verdiği tespit edilen erkek şahıs, dün, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve Taşıma” meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; 2017 yılı içerisinde Alsancak’ta, A.A.’nın (E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile boş şarjörü başka bir şahsa verdiği tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, A.A., dün, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.