Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde dokuz alkollü sürücü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde; bin 639 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 303 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi ve üç sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

"139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 5’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 4’ü kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 89’u diğer trafik suçları.”