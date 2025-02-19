Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan toplam yedi kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, saat 15.00 sıralarında M.H’nin (E-24) evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Uyuşturucu ve nakit para bulundu

Lefkoşa’da, saat 20.30’da ise, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, O.E.M.A.(E-22) ve O.H’nin (E-23) bulundukları evde arama yapıldı. Aramada, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve elektronik tartı cihazı ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 3 bin 145 TL ve 300 ABD doları nakit para bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Polis denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan Lefkoşa’da, saat 21.30’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Y.Ç’nin (E-29) araçtan indiği sırada üzerinden düşürdüğü kağıt parçasında inceleme yapıldı. İncelemede, kağıt içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta yolcu olarak bulunan E.A’nın (E-18) üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.K.(E-26) ile A.G.(E-24) de tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.