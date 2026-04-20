(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklana 24 yaşındaki Mehmet Hayri İri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 16.04.2026 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde 9 ve 15 Nisan tarihlerinde 15’er gram şeklinde toplam 30 gram hintkeneviri alıp, 15 gramını birçok şahsa satarak, maddi kazanç elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlının serbest kalması halinde arana şahıslara etki edebileceğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.