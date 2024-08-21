(Kamalı Haber) – Lefkoşa Metehan Kara Giriş kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Atabek huzurda bulunan zanlı Aygün Korkmaz’ın “Kanunsuz uyuşturucu madde (Metamfetamine ve Hintkeneviri) İthal, Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan Kara giriş kapısında Güney Kıbrıs’tan giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun sağ ön cebi içerisinde yaklaşık 10 Gram ağırlığında Metamfetamine ve yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınıp adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, emare uyuşturucuların analize gönderildiğini, sonuçların belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasın talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.