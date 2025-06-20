(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Akram Hashım Tayfoor Abdalhaleem mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 13.06.2025 tarihinde saat 16:10 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde LPM CÖŞ ekipleri tarafından Akram Hashım Tayfoor Abdalhaleem’in kullanımında bulunan VN 744 plakalı Toyota Vitz marka aracında yapılan aramada bahse konu aracın vites kolunun ön kısmında RAW marka sigara sarma kağıdı paketi içerisinde az miktarda Hint Keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde bulunan ikametgahında 17.10 – 17.25 saatleri arasında yapılan arama sonucunda ikametgahın yatak odasında bulunan kıyafet dolabında muhafaza edilen Marlboro marka sigara paketi içerisinde 13 paket şeffaf renk poşete sarılı toplam 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, gerekli ifadelerin alındığını kaydetti. Polis, analize gönderilen emarelerle ilgili raporun 19 Haziran’da çıktığını ve bulunan emarelerin uyuşturucu olduğunun teyit edilerek, miktarlarının da belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.