Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kız arkadaşıyla gezmeye gittiği gerekçesiyle Ş.Ş. ,isimli 22 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Mert Yılmaz Denizhan "Şiddet Tehdidi, Korkutmak Amacıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Tasarrufunda Silah Bulundurma, Sarhoşluk" suçlarından tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis memuru Kadir Çetin, 26.06.2024 tarihinde saat 00:40'da Lefkoşa'da sakin zanlının bir apartmanın merdiven boşluğunda, Ö.A. isimli kadının, arkadaşı olan Ş.Ş. isimli kadın ile birlikte sürekli gezmeye gittiği gerekçesi ile tartıştığı sırada, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını Ş.Ş.’nin boğazına, dayayarak kendisine hitaben "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, olay yeri çevresinde yapılan aramada emare bıçağın tespit edilemediğini ve zanlıya yapılan alkol testinde 100 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bıçağın arandığını ve zanlının serbest kalması halinde aranan emare ile alınacak ifadelere müdahale edebileceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.