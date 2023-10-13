Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kokainle yakalanan 63 yaşındaki Hüseyin Esener bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cemal Ramiz, zanlının kokain alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.