(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen darp ve vahim zarar suçlarından tutuklanan Hakan Hacımusaoğulları ve Furkan Aydar dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.30 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde kavga ettikleri Girne’de sakin M.A.’yı darp ettiklerini, yüzüne kafa atarak burnunun kırılmasına ve bu esnada yere düşüp kafatasını çatlatmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, müştekinin hastaneye kaldırıldığını, görevli polisin olayı bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, olay yeri çevre kamera görüntülerinin incelendiğini, görgü tanıklarından ifade aldıklarını ve zanlıların tespit ederek, 7 Mayıs tarihinde tutukladıklarını kaydetti. Müştekinin şikayetçi olmadığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade eden polis, Hakan Hacımusaoğulları’ın sabıkası bulunmadığını, Furkan Baydar’ın Girne’de meydana gelen ciddi darp suçundan askıda davası olduğunu belirterek, teminat talep etti. Polis, mahkemenin sorusu üzerine müştekinin taburcu olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün ispat-vücut yapmalarına, 70’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.