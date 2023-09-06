Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesinde Emlak Dünyası adlı iş yerinde dün gece patlama oldu.

Binanın hasar gördüğü patlamada yaralanan veya ölen olmadı.Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 22.35'te Küçükkaymaklı'da Özker Özgür Caddesi'nde faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzeyindeki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları ile dış ve iç duvarları hasar gördü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.