(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Rubel, Sahin Alom, Khawar Mahmood, Mardochee Lubamba Ntumba, Mohammad Liton Ali yenidenmahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.09.2025 tarihinde saat 12.15 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret Şubesi'ne gelen Rubel Islam’ın yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2024 tarihinden itibaren toplam 464 gün, Sahin Alom’un yapılan muhaceret kontrolünde 10.06.2024 tarihinden itibaren toplam 464 gün, Khawar Mahmood'un yapılan muhaceret kontrolünde 31.01.2024 tarihinden itibaren toplam 595 gün, Mardochee Lubamba Ntumba'nın yapılan muhaceret kontrolünde 19.12.2021 tarihinden itibaren toplam 1428 gün ve Mohammad Liton Ali’nin yapılan muhaceret kontrolünde 19.04.2024 tarihinden itibaren toplam 516 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis,

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, İçişleri Bakanlığından ifade temin edilmesi gerektiğini ve bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıkları ile ilgili bir tahkikat yapılacağını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri de başlatılacağını belirterek, 7gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.