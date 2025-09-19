(Kamalı Haber) - Zorla insan kaçırma ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Akif Bozoğlan ile Saamed Zia yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların ve ismi henüz tespit edilemeyen Pakistanlı 5 kişinin 6.0.2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında bir şahsa 80 bin euro vereceği olduğu gerekçesiyle Alsancak’ta bir evde misafir olarak bulunan Lefkoşa’da sakin M.H.’yi darp ettikten sonra ağzını ve yüzünü bez parçasıyla kapatarak, araçlarına bindirerek, Kırıkale köyüne götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların burada da M.H.’yi darp ederek, alıkoyduklarını açıkladı. Polis, zanlıların 8.9.2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polisi bu süre içerisinde meseleyle ilgili 16 kamera görüntüsü incelediklerini, 9 tanıktan ifade aldıklarını kaydetti. Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlıların müştekinin yüzünü örtmekte kullandığı bez parçalarını bulduklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini açıkladı. Polis, zanlı Saamed Zia’nın Pakistan vatandaşı olduğunu ve 355 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Polis, Akif Bozoğlan’ın ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu açıklayarak, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Saamed Zia’nın bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Gazi, Bozoğlan’ın ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.