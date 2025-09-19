Ercan Havaalanında meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Nargiza Mamedova (K-35 ) ve Rustam Allaberenov (38) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12.09.2025 tarihinde saat 22:00 raddelerinde, Ercan Havaalanında giden yolcu kısmında çıkmakta olan zanlıların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine tasarruflarında bulunan valizlerde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 35 adet kadın parfümü, 91 adet fondöten, 15 adet dudak kremi, 32 adet koltuk altı rulosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahları içerisinde yapılan aramada 18 adet parfüm, 2 adet yüz bakım kremi, 6 adet koltuk altı rolosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Polis, “Valiz içerisinde ve Lefkoşa’da bulunan depo aramasında bulunan altınların toplam ağırlığı 1 kilo 33.27 gramdır ve değerleri 2.979,995 T’'dir”dedi.

Polis, zanlı Rustam Allaberenov’ın bir gönüllü ifade vermiştir ve valiz içeresindeki altınları ileride kuyumcu açmak için eşi Nargiza Mamedova ile birlikte İstanbul’dan alarak KKTC'ye getirdiklerini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlıların kozmetik ürünleri ise eşe dosta hediye vermek amacıyla getirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30’ar bin TL nak