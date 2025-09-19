Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “gazilik” unvanı verilişinin 104’üncü yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, bazı milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalar yapıldı.

-Tatar: "Bugün Kıbrıs’ta barış ve huzur devam ediyorsa bu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığına bağlıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, gazileri minnetle anarak, geçmişte yapılan fedakarlıklara işaret etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Mehmetçikler ile Mücahitlerin kahramanlığı ve yazdıkları destanla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Tatar, 1983 yılında KKTC’nin ilan edilmesiyle yola devam edildiğini söyledi.

Bağımsızlık, egemenlik ve hürriyet için mücadele vermiş bir halkın neferi olarak hayatını kaybeden tüm gazileri rahmetle anan Tatar, hayatta olanlara ise sağlıklı yaşam diledi.

KKTC üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Rumlarla federal ortaklığın sıfır asker, sıfır garantiye kadar gidecek bir yol olduğunu belirtti. Bugün Güney Kıbrıs’a İngiliz üslerinin yanı sıra Amerika, İsrail, Fransa gibi devletlerin yerleştiklerini kaydeden Tatar, İsrail’den alınan savunma araçlarıyla bir bakıma kuzeye ve anavatana tehdit oluşturulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bu gelişmeleri endişe ile izlediklerini ifade etti.

Mücadelelerle, şehitler vererek, bugünlere geldiklerini belirten Tatar, “Bugün Kıbrıs’ta gerek kuzeyde, gerek güneyde barış ve huzur devam ediyorsa bu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığına bağlıdır” dedi.

İki devletli çözümde, KKTC’nin egemen bir Türk devleti olarak ilelebet yaşaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir anlaşma olacaksa, anlaşmanın bir parçası eşitlik temelinde KKTC olmalı” diye konuştu.

-“Artık toplumdan topluma değil devletten devlete ilişkiler geliştirilmeli”

Artık toplumdan topluma değil devletten devlete ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, tarihine yakışır şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini belirtti. Gelecek nesillere onurlu bir yaşam armağan edebilmek için bu mücadeleyi verdiklerini kaydeden Tatar, Doğu Akdeniz’de anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin giderek güçleneceğini vurguladı.

-Yuca

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca da, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık diledi.

Gazilik unvanı almanın kolay olmadığını dile getiren Yuca, “Bizler 1974’te gerek güneye gerek kuzeye barış getirdik. Bugünlere gelebilmek için büyük bedel ödedik” dedi.

KKTC’yi yaşatabilmek için mücadelelerinin hala devam ettiğini ifade eden Yuca, KKTC üzerinde dönen senaryonun farkında olduklarını söyledi. Dünyaya seslenen Yuca, Mutlu Barış Harekatı’nda dikilen şanlı bayrakların göklerden inmemesi ve ezan sesinin susmaması için hala nöbet tuttuklarını kaydetti.