İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi tarafından, Lefkoşa ve Girne Kaymakamlığı’nın ortak koordinasyonunda, Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Lefkoşa genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, özellikle hastane bölgesini kapsayan kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan 12 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kaçak durumdaki şahıslardan birinin, yaklaşık bin 800 gündür ülkede izinsiz bulunduğu belirlendi.
Bakanlık, muhaceret ve kamu güvenliğine yönelik denetimlerin kaymakamlıklar, muhaceret birimleri ve polis teşkilatıyla eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.