Dünyanın en saygın seyahat ve yaşam tarzı yayınlarından Travel + Leisure, seçkin editörlerin seçimiyle oluşturulan “2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon” listesini yayınladı. Küresel ölçekte 100’ün üzerinde rotanın değerlendirildiği seçkide 2026 yılının destinasyonu Brezilya olurken, Türkiye’den de bir tatil beldesi listeye girmeyi başardı.

2026'da seyahat edilebilecek en iyi 50 rota belli oldu. Türkiye'nin tatil cenneti de listede

15.01.2026 11:10

NTV - Haber Merkezi

"Travel + Leisure" dergisi, 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi 50 tatil rotasını duyurdu. Türkiye'den de bir destinasyon listede yer aldı.

Hazırlanan listede yiyecek ve içecek, büyük şehir heyecanı, kültür turu, maceracı gezginler, doğa severler, plaj havası gibi kategoriler yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden birçok rotanın yer aldığı listenin plaj havası kategorisine Türkiye'den de bir destinasyon seçildi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, zengin tarigi, göz alıcı plajları, lüks otelleri ve gece kulüpleriyle öne çıkan Muğla'nın Bodrum ilçesi seçkiye girmeyi başardı. Bodrum, yayında “Türkiye’nin St.-Tropez’si” olarak tanımlandı.

Ulaşım olanaklarının çeşitlendiği Bodrum’a yönelik aramaların yıllık bazda yüzde 85 oranında arttığı bilgi de paylaşıldı.

Seçkinin bu kategorisinde Bodrum dışında Miami, Cayman Adaları, Naples, Okinawa, Riviera Nayarit, Isla Mujeres yer aldı.