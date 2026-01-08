Lefkoşa’da bugün Köşklüçiftlik bölgesindeki bir ikametgahta çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Zeytinoğlu Sokak’ta saat 16.55 sıralarında, bir şahsa ait ikametgahın yatak odasında, yatak üzerinde bırakılan çoklu uzatma kablosunda takılı elektrik fişlerinin muhtemelen aşırı yüklenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, odada bulunan eşyalar tamamen yandı, diğer odalar ise islendi.

Soruşturma devam ediyor.