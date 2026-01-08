Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan zanlı F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada itham edilen zanlının davası, 12 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Savcı Damla Güçlü, hapis cezasına mahkum edilen Serdal Gündüz’ün avukatlığını yapan Doğa Zeki’nin aynı zamanda F.Ü’nün de avukatlığını yapmasına itiraz etti.

Savcı Güçlü'nün ardından Avukat Doğa Zeki mahkemeye hitapta bulundu.

İddia Makamı ile savunmanın hitaplarını değerlendirdikten sonra kararını açıklayan mahkeme, KKTC Anayasası'nın 17. maddesine göre, herkesin dilediği kişiyi avukat olarak seçme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Duruşmada iddia makamının bir tanığı dinlendi.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmanın 12 Ocak Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.