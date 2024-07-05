Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki kamyon araç ile salon araca çarparak, bir kişinin yaralanmasına neden olan Türkmenistanlı sürücü Babajan Atajanov (E-30) bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Erbil mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Temmuz 2024 tarihinde, saat 10.50 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Babajan Atajanov’un yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Fuar Kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Bardak (E-70) yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Kaza yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, 85 metre fren izi tesit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yaralının tedavisinin bittiğini ve taburcu edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.