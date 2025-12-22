Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten içki çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, markete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahıs tarafından, market içerisinde satışa sunulan bir şişe alkollü içki alınıp kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılarak, çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.R.A. (E-39) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.