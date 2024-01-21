Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir şahsa ait KV 883 plakalı motosikletin mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.B. (E-34) tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu motosiklet de tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.