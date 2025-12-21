(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Halef Can Fındık Merdan Kanar ve Volkan Ateş mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22:25 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada park halinde şüpheli olarak görülen araçta yaptıkları kontrolde sol koltuk üzerine alüminyum folyo üzerine sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü Halef Can Fındık'ın üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, sürücü Halef Can Fındık ve araçta yolcu olarak bulunan Merdan Kanar ve Volkan Ateş'in tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiklerini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderilecegini,alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ateş'in avukatı müvekkilinin üzerinde madde bulunmadığını, suçla bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.