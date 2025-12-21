Arkeolog Tuncer Bağışkan’a ait çalışma arşivinin dijitalleştirilmesine yönelik ilk adımlar atıldı. Bağışkan’ın arşivinin Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne bağışlanmasının ardından bugün “Dijitalleştirilen Birinci Etap Tuncer Bağışkan Arşivi Tanıtımı” ile “Çalışma Ofisi Süreğen Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Detaylar Ahmet Karagözlü’nün haberinde..

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Girne’deki Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Yerleşkesi’nde, iki yıl önce hayatını kaybeden Arkeolog Tuncer Bağışkan’a ait çalışma arşivinin dijitalleştirilmesine yönelik “Dijitalleştirilen Birinci Etap Tuncer Bağışkan Arşivi Tanıtımı” gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Bağışkan’ın kişisel eşyalarından oluşan “Çalışma Ofisi Süreğen Sergisi”nin açılışı da yapıldı.

Arkeolog Tuncer Bağışkan’a ait çalışma arşivinin ilk etap dijitalleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen etkinlikte, toplam 125 arşiv kutusu içerisinde yer alan binlerce belge dijital ortama aktarılmasına başlandı.

Bu sayede araştırmacılar, dünyanın her yerinden Tuncer Bağışkan’ın arşivine erişim imkânı bulabilecek.

Proje kapsamında Bağışkan’ın çalışmalarından oluşan belge, fotoğraf, harita ve kişisel arşiv materyallerinin tamamının dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

Böylece Tuncer Bağışkan’ın bilimsel çalışmaları hem akademik çevrelerin hem de kamuoyunun erişimine açık hale gelecek.

Etkinliğe arşiv çalışanları, akademisyenler ve Tuncer Bağışkan’ın çalışma arkadaşları katıldı.

SADRAZAM: BAĞIŞKAN’IN ARŞİVİ ‘EŞSİZ BİR KAYNAK’ NİTELİĞİNDE

Etkinlikte konuşan KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, arkeolog Tuncer Bağışan’ın arşivinin “eşsiz bir kaynak” niteliğinde olduğunu söyledi.

“80 ARŞİV KUTUSU VAR”

Sadrazam, Bağışkan’ın arşivinin 80 kutudan oluştuğunu belirtti.

İPEKÇİ: BAĞIŞKAN’IN ARAŞTIRMACI RUHU GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR