(Kamalı Haber) –Lefkoşa’da gerçekleştirilen Anka Operasyonu’nda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan Yunan asıllı Ioannis Nikolaidis yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20:35'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının aracının takibe alındığını, Kermiya’da Doğa Soka’ta konteynerlerin arasına siyah poşet bıraktığı esnada yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, poşetteki 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare olarak alındığını aktardı. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde Ekim ayı içerisinde de Güney Kıbrıs’tan iki ayrı seferde 3 kilo uyuşturucu ithal ettiğini, Lefkoşa’da belli konumlara bıraktığını ve getirdiği her sefer için 300 euro para aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu maddeleri bıraktığı konumlarla ilgili kanıtlar bulduklarını söyledi. Polis, bırakılan uyuşturucu maddeleri kimlerin aldığına dair tespit için kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, cep telefonunda detaylı inceleme yapılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.