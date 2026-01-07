(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan zanlı Seed Aden Raim Nami yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mlulla mahkemeye olguları aktardı. Polis, 3.01.2026 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının arkadaşına ait sırt çantası içerisinde muhafaza ettiği 1 adet siyah renkli i-phone 15 marka cep telefonunu ve arka kısmında bulunan 3 adet kredi kartını sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının tespit edildiğini, kredi kartlarının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun olay mahaline 100 metre uzaklıkta bulunan surların üzerine sakladığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının gösterimi ile telefonun bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru Kenan Mulla, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının çaldığı banka kartlarıyla iki işletmede bin 900 liralık alışveriş yaptığının belirlendiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden beri ülkede 35 gündür kaçak kaldığının tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.