(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Hüseyin Akyön yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı. Polis, 4 Şubat 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda işlem yaptıran zanlının üzerinde ve eşyalarında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanında 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğu düşünülen madde, çantasında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulunarak, emare alındığını aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.