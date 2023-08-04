Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da medyana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan Üzair Ali bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa'da Abdi İpekçi Caddesi’nde Boğazköy’de sakin Üzair Ali’nin (E-27) , aracına otostopçu olarak aldığı Z.K’ye (K-22) hitaben cinsel davranışla “Seks seviyor musun, seks istiyor musun?" diyerek, cinsel tacizde bulunduktan sonra, her iki bacağını yine cinsel davranışla sağ eliyle okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün Üzair Ali’nin tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak tercüman aracılığı ile birtakım beyanlarda bulunup, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, Pakistan uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etti. Avukat Levent Kızılduman, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğuna değindi. Kızılduman, Kıbrıs’ta araçların sağ direksiyon olduğunu, zanlının araç kullanırken, sağ eliyle tacizde bulunmasının mümkün olmadığını, şikayetçinin şahadetini destekleyen şahadet olmadığını ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğuna değinerek, kaçma ihtimali olmadığına kanaat getirdiğine karar verdiğini açıkladı. Yargıç, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.