Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Tanzanya vatandaşı Abdul Majid Süleman Abdalla bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kemal Sekizler, olguları aktardı. Polis, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren “Macro” isimli market içerisinde, alışveriş yapmakta olan M.Ş'nın (K-23-Öğrenci) cinsel davranışla arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda, bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.