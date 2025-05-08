Öztürkler: “AP’nin tek taraflı hazırladığı rapor, bizim için yok hükmündedir” Öztürkler: “AP’nin tek taraflı hazırladığı rapor, bizim için yok hükmündedir”

Lefkoşa’da bir evden bir milyon TL’ye yakın para ve ziynet eşyası çalan 26 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da bir evin yatak odasındaki kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro ve 3 bin ABD doları nakit parayla muhtelif ziynet eşyaları çalındı. 

19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen olayın polisin bilgisine getirilmesiyle meselede zanlı olarak görülen M.B. (K-26) tespit edilerek tutuklandı.

- Glapsides sahilindeki kafede soygun

Tuzla’da Glapsides sahilinde faaliyet gösteren kafeden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bahşiş kutusuyla birlikte 8 bin TL nakit para çalındı. 27 Nisan’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen E.K.(E-20) tutuklandı.

-Gümrüksüz mal satışı… Market sahipleri tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Lefkoşa’daki bir markette yaptığı kontrolde, bazı market ürünlerinin gümrüksüz tasarruf edildiğini tespit etti. Market işletmecileri S.C.U.(E-40) ve D.I.U.(K-25) tutuklandı.