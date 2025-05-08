Lefkoşa’da bir evden bir milyon TL’ye yakın para ve ziynet eşyası çalan 26 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da bir evin yatak odasındaki kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro ve 3 bin ABD doları nakit parayla muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen olayın polisin bilgisine getirilmesiyle meselede zanlı olarak görülen M.B. (K-26) tespit edilerek tutuklandı.

- Glapsides sahilindeki kafede soygun

Tuzla’da Glapsides sahilinde faaliyet gösteren kafeden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bahşiş kutusuyla birlikte 8 bin TL nakit para çalındı. 27 Nisan’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen E.K.(E-20) tutuklandı.

-Gümrüksüz mal satışı… Market sahipleri tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Lefkoşa’daki bir markette yaptığı kontrolde, bazı market ürünlerinin gümrüksüz tasarruf edildiğini tespit etti. Market işletmecileri S.C.U.(E-40) ve D.I.U.(K-25) tutuklandı.