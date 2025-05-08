Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yaptığı haberlerden dolayı ölümle tehdit edilen Gazeteci Ayşemden Akın ve Emine Yüksel’in, “Devlet tarafından yeterli şekilde korunmamasının izahı güç bir sorumsuzluk örneği” olduğunu ileri sürdü.

Özkunt, yaptığı yazılı açıklamada, “Gazetecisini mafyanın insafına terk eden hiçbir otorite, bu toplumu temsil etme yeterliliğine sahip değildir.” dedi.

Önemli bir gazetecilik örneği sergileyerek, KKTC’deki ve Türkiye’deki kara para trafiğine ilişkin iddiaları kamuoyunun dikkatine getiren Ayşemden Akın ve Emine Yüksel’in, tehditlerle susturulmak istenmesi karşısında sergilenen tutumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Özkunt, devletin, Akın ve Yüksel’in can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Akın’ın ve Yüksel’in etkin biçimde korunması kadar, tehdidi yönelten mihrakların açığa çıkarılmasının da hayati önemde olduğunu söyleyen Özkunt, titiz çalışma yürütülerek, sorumluların bulunması ve yargıya havale edilmesi gerektiğini belirtti.

Özkunt, özgür basının mafya yöntemleriyle engellenmesinin başlı başına toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi.

- “Bu sınavın telafisi yok, dersinize iyi çalışın”

Özkunt, “Basın mensuplarının görevlerini özgürce yapabilmelerini sağlayacak koşulların temini, demokratik toplum düzeni açısından vazgeçilmezdir.” ifadelerini kullandı.

Başta polis olmak üzere tüm birimlerin bir an önce olayın ciddiyetini idrak ederek, görevlerinin gereklerini yapmak zorunda olduklarının farkına varmaları gerektiğini söyleyen Özkunt, bu konuda en ufak bir ihmalin bile affının söz konusu olamayacağını belirtti.

Özkunt, “Buradan tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Hepiniz büyük bir sınavdasınız, bu sınavın telafisi yok; dersinize iyi çalışın.” dedi.