(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Bıçak Taşıma, Sarholuk, Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Çetin, huzurda bulunan zanlı İbrahim Yağmur’un 1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da, umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokak üzerinde alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesi ile Lefkoşa’da Sakin Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek rahatsızlık yaptığı bir esnada adı edilenin boğazını sağ eli ile sıkıp darp ettikten sonra tespit edilemeyen yaklaşık 15 cm uzunluğundaki bıçağı sol kol iç yüzüne sokup 2 cm’lik, sol ön kol dış yüzüne sokup 8 cm’lik cilt ve cilt altı kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis, Y.E.B’nin aynı gün Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tespit edilerek tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur’dan izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.