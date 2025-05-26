Lefkoşa Mehmet Akif Caddesinde bıçaklama olayı yaşandı. Olayda bıçaklanan şahıs yoğun bakımda bulunuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 23.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi’nde, 49 yaşındaki bir adam iki kişinin saldırısına uğradı. Olayda söz konusu adam sol sırt, karın ve kol bölgelerinden bıçakla yaralandı.

Saldırganlar M.P. (E-27) ve C.A. (E-26), saldırıya uğrayan şahısla M.T. (E-49) tartıştıkları sırada, M.P, M.T.’yi sol sırt, karın ve kol bölgelerinden “ağır şekilde” yaraladığı kaydedildi. Saldırganlar daha sonra yaranan şahsı yerde darp etti.

M.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Kalp Damar ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. İki saldırgan kişi tutuklandı.