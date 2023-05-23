22.05.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde, yatılı tedavi görmekte olan Emin BÜYÜKALSANCAK(E-59), yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirimiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Lefkoşa'da ani ölüm!
59 Yaşındaki Emin Büyükalsancak hayatın kaybetti
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